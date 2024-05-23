Генштаб ВС Ирана исключает обстрел вертолета Раиси

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Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси.

Отмечается, что никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолёта обнаружено не было.

«Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось», – приводит телеканал IRIB текст заявления. В Генштабе отмечают, что публикуют предварительные результаты расследования авиакатастрофы, в которой погиб Раиси, но информацию об отсутствии воздействия пуль на корпус вертолета «можно с уверенностью констатировать».

При этом расследование показало, что вертолёт Раиси загорелся только после столкновения с горой.