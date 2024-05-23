Президент Израиля выразил благодарность Асифу Байрамову (фото) |
Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против Грузии |
Тело Раиси предали земле (обновлено, фото, видео) |
Баку и Тбилиси обсудили развитие военных связей (фото) |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл первенство мира |
Вашингтон выделит Киеву военную помощь на $300 млн |
Тайвань сообщил о приближении 33 самолётов и 31 корабля Китая |
Сенсационное заявление Китая: Пекин назвал страну, виноватую в войне в Украине |
«Не судите о нас по тому, что у нас есть». Что сказал Алиев в интервью Euronews? (видео) |
Главное Общество

Посол Турции рассказал в Баку о кулинарных традициях своей страны (фото)

Посол Турции рассказал в Баку о кулинарных традициях своей страны (фото)

По инициативе супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган Министерство культуры и туризма братской страны ежегодно с 21 по 27 мая во всем мире проводит Неделю турецкой кухни.

23 мая в посольстве Турции в Азербайджане в рамках Недели турецкой кухни было организовано мероприятие, в котором приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители общественности, сообщает «Азертадж».

Посол Турции в нашей стране Джахит Багчи рассказал о богатых традициях своей страны.

Он подчеркнул, что Неделя турецкой кухни является примером представления миру традиций и богатой кухни Турции.

Дж.Багчи рассказал о кухне Эгейского региона и отметил, что регион славится своими оливками и сырами, супом тархана, фасолевым пюре и другими вкуснейшими блюдами.

В завершение мероприятия были представлены блюда эгейской кухни.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан представил в Париже коллекцию кялагаи (фото)
Общество

Азербайджан представил в Париже коллекцию кялагаи (фото)

2024/05/23, 22:50
Посол Турции рассказал в Баку о кулинарных традициях своей страны (фото)
Общество

Посол Турции рассказал в Баку о кулинарных традициях своей страны (фото)

2024/05/23, 22:11
Президент Израиля выразил благодарность Асифу Байрамову (фото)
Общество

Президент Израиля выразил благодарность Асифу Байрамову (фото)

2024/05/23, 21:44
В Джалилабадском районе малолетняя девочка погибла от удара током
Общество

В Джалилабадском районе малолетняя девочка погибла от удара током

2024/05/23, 21:05
Президент Алиев наградил Телли Алиеву орденом
Общество

Президент Алиев наградил Телли Алиеву орденом

2024/05/23, 19:50
Угур и Зейнаб – наиболее популярные в стране имена новорожденных
Общество

Угур и Зейнаб – наиболее популярные в стране имена новорожденных

2024/05/23, 19:22
В Ватикане отметили День независимости Азербайджана (фото)
Общество

В Ватикане отметили День независимости Азербайджана (фото)

2024/05/23, 18:56
Жители Сумгайыта будут испытывать проблемы с подачей воды
Общество

Жители Сумгайыта будут испытывать проблемы с подачей воды

2024/05/23, 18:34
Кабинет министров основал военные учебные заведения
Общество

Кабинет министров основал военные учебные заведения

2024/05/23, 18:03