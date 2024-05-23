Посол Турции рассказал в Баку о кулинарных традициях своей страны (фото)

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По инициативе супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган Министерство культуры и туризма братской страны ежегодно с 21 по 27 мая во всем мире проводит Неделю турецкой кухни.

23 мая в посольстве Турции в Азербайджане в рамках Недели турецкой кухни было организовано мероприятие, в котором приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители общественности, сообщает «Азертадж».

Посол Турции в нашей стране Джахит Багчи рассказал о богатых традициях своей страны.

Он подчеркнул, что Неделя турецкой кухни является примером представления миру традиций и богатой кухни Турции.

Дж.Багчи рассказал о кухне Эгейского региона и отметил, что регион славится своими оливками и сырами, супом тархана, фасолевым пюре и другими вкуснейшими блюдами.

В завершение мероприятия были представлены блюда эгейской кухни.