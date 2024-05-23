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В Ереване задержали сбежавшего карабахского сепаратиста

В Ереване задержали сбежавшего карабахского сепаратиста

В Ереване задержали Айка Шамиряна. Об этом сообщил в соцсетях его адвокат, правозащитник Рубен Меликян.

Следователи провели обыск в квартире Айка Шамиряна, после чего его увезли. С чем конкретно связано уголовное дело, не сообщается. Меликян лишь отметил, что правоохранители заявили о «каких-то финансовых вопросах».

Юрист между тем усматривает в действиях правоохранителей политический контекст. Он напомнил, что ранее Шамирян встречался с лидером движения «Тавуш во имя Родины» Багратом Србазаном.

Следственный комитет информацию пока не прокомментировал.

Отметим, что Шамирян в период оккупации занимал пост «мэра» Аскерана.

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