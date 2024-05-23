Президент Израиля выразил благодарность Асифу Байрамову (фото)

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Азербайджанский писатель, мастер спорта, тренер и обладатель черного пояса по дзюдо Асиф Байрамов, проживающий в американском штате Массачусетс, получил особую благодарность от президента Государства Израиль Ицхака Герцога за книгу «Азербайджанские евреи в спорте».

Книга, ранее изданная в Баку, была переиздана в Пенсильвании ведущим американским издательством – книжным домом Fulton Books, уточняет «Репорт».

Автор в своей книге описал достижения пяти чемпионов Европы – азербайджанцев еврейского происхождения, и ряда успешных еврейских спортсменов, представляющих азербайджанский спорт.

По словам писателя, книга демонстрирует толерантность и дружелюбное отношение азербайджанского народа к различным народам, религиозным меньшинствам, проживающим в стране, в том числе к еврейской общине, и призвана по примеру Азербайджана внести свой вклад в борьбу с предрассудками и дискриминацией, с которыми сегодня борется мир.

«Президент Израиля Ицхак Герцог выразил мне благодарность за написанную книгу», – подчеркнул Асиф Байрамов.