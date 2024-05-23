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Главное Политика

Фидан: США не смогут сопротивляться признанию Палестины

Фидан: США не смогут сопротивляться признанию Палестины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции после встречи с коллегой из Венесуэлы Иваном Хиль Пинто и заседания Совместной турецко-венесуэльской комиссии по сотрудничеству.

«143 страны поддерживают признание Палестины… На США будет оказано давление, и они не смогут ему сопротивляться», — передаёт ТАСС слова Фидана.

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