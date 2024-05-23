Украинцы сбили вражеский Су-25 (видео)

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Украинские военные сбили сегодня, 23 мая, российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в сообщении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую «сушку», а сегодня снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.

«Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два», – говорится в сообщении.

