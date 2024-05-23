Венгрия проигнорирует требование прокурора МУС по Нетаньяху

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Требование прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху “неприемлемо” и не может быть исполнено в Будапеште, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуляс, которого цитирует Mignews.

Гергей Гуляс сообщил на брифинге, что, хотя Венгрия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), он “никогда не был частью венгерского законодательства”, а это означает, что никакие меры суда не могут быть осуществлены на территории Венгрии.

“Это решение… не юридическое, а политическое решение, оно неприемлемо и дискредитирует Международный уголовный суд”, — говорит Гуляс.

“Неправильно использовать суд как политический инструмент, и не следует забывать, что привело к тому, что происходит в Газе, а именно к безжалостной, нечестной и подлой террористической атаке на Израиль”, — говорит он.