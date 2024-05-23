Азербайджан откроет в Москве офис Бюро по туризму

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В Москве состоялась встреча министра экономического развития России Максима Решетникова с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития РФ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере горнолыжного туризма и туризма на Каспии, а также взаимодействие высших учебных заведений двух стран, специализирующихся на подготовке кадров для индустрии туризма.

«Актуальными треками по направлению сотрудничества вузов России и Азербайджана может стать внедрение в туристское образование практики двойных дипломов, разработка стандартов сервиса и образования с учетом опыта наших стран, – отметил Максим Решетников. – Хорошей совместной инициативой для развития этих направлений может стать создание Азербайджанско-Российского центра туризма на базе одного из профильных вузов».

Участники встречи обсудили также дату официального открытия в Москве представительского офиса Бюро по туризму Азербайджана. Азербайджанская делегация представила возможности и функционал проекта туристического бюро.

«Открытие представительского офиса Бюро по туризму Азербайджана в самом центре Москвы позволит нашим странам установить еще более тесное и интенсивное взаимодействие, – отметил Фуад Нагиев. – Совместных планов и проектов по развитию туризма у наших стран много, и мы рады, что эта интенсивная работа с каждым годом набирает все большие обороты».

«Азербайджан является одной из самых популярных стран для приема туристов из мусульманских стран. России интересен этот рынок. Сейчас мы работаем над внедрением на федеральном уровне стандартов «Халяль» и Muslim friendly. Российский бизнес с энтузиазмом отреагировал на укрепление и интенсификацию российско-азербайджанских контактов. Как следствие, за первый квартал 2024 года по сравнению с прошлым годом турпоток вырос почти на 40 процентов – до 173 тысяч поездок», – подчеркнул российский министр.