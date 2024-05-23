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Баку и Тбилиси обсудили развитие военных связей (фото)

Баку и Тбилиси обсудили развитие военных связей (фото)

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2024 год, Азербайджан посетила делегация во главе с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Республики Грузия полковником Шалвой Шенгелия. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита делегация посетила Управление военной полиции Министерства обороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленному на территории управления.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Управлении военной полиции, начальник Управления военной полиции полковник-лейтенант Эльгюн Алиев выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества. Отмечалось, что отношения, основанные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку.

Была особо подчеркнута важность подобных встреч с точки зрения обмена опытом. Затем гостям был представлен брифинг о деятельности Управления военной полиции. Грузинская делегация выразила признательность за оказанное гостеприимство.

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