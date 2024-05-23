В Ватикане отметили День независимости Азербайджана (фото)

82 Просмотров

Посольство Азербайджана в Ватикане провело официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости.

На церемонии в Культурном центре Азербайджана в Италии посол Азербайджана в Ватикане Ильгар Мухтаров отметил, что 106 лет назад – 28 мая 1918 года в Азербайджане была принята Декларация независимости и создана первая в мусульманском мире светская демократическая республика.

И.Мухтаров отметил, что после восстановления государственной независимости Азербайджана в 1991 году сотрудничество со Святым Престолом в политической, культурной и других сферах еще более укрепилось.

Дипломат отметил, что после 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией в этом году впервые День независимости отмечается на всей территории страны в условиях восстановления территориальной целостности. Он отметил, что Азербайджан всегда был сторонником долгосрочного мира на Южном Кавказе, и сейчас между Арменией и Азербайджаном появился исторический шанс подписать мирный договор.

Секретарь Государственного секретариата Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер в своем выступлении поздравил с Днем независимости Азербайджана и выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних связей.

На церемонии были представлены видеоролик и фотовыставка, посвященные истории отношений Святого Престола и Азербайджана.