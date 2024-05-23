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В ЕС озвучили масштабы сотрудничества с Турцией

В ЕС озвучили масштабы сотрудничества с Турцией

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели выступил на совместной пресс-конференции, организованной после его встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом в Анкаре.

Вархели отметил, что инвестиционная платформа ЕС-Турция внесет непосредственный вклад в экономику Турции, и сказал: «Мы стремимся мобилизовать 2,4 миллиарда евро прямых инвестиций» (цитата по «Анадолу»).

Комиссар ЕС, говоря об общем объеме торговли между Турцией и ЕС, отметил: «В прошлом году мы побили рекорд по объему торговли. Мы превысили сумму 200 миллиардов евро».

Подчеркнув, что в прошлом году объем торговли между ЕС и Турцией составил «206 миллиардов евро», Вархели сказал следующее:

«Таким образом, Турция является пятым по величине торговым партнером ЕС. Конечно, пятый показатель – это важный рейтинг, но необходимо сказать и следующее: ЕС продолжает оставаться самым важным источником прямых иностранных инвестиций в Турцию. Это, конечно, накладывает большую ответственность на обе стороны. Необходимо поддерживать эти отношения таким образом, сохранять этот большой объем, но в то же время запускать его еще немного, расширять, увеличивать. Поэтому мы обсудили вопрос о том, как привлекать больше инвестиций в Турцию».

Вархели напомнил, что была создана Инвестиционная платформа ЕС-Турция: «В рамках этой платформы поощряются не только государственные, но и частные инвестиции. Сейчас мы ждем завершения технических работ, чтобы платформа начала функционировать. Мы намерены завершить эти работы в этом году».

Указав на то, что инвестиционная платформа ЕС-Турция внесет непосредственный вклад в экономику Турции, он добавил:

«Позвольте мне сказать вам о масштабах этой идеи: Мы намерены мобилизовать 2,4 миллиарда евро прямых инвестиций. Для этого необходимо привлекать международных финансовых партнеров. Их участие будет способствовать дальнейшему увеличению средств, доступных платформе».

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