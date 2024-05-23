Вашингтон выделит Киеву военную помощь на $300 млн

72 Просмотров

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины на почти 300 млн долларов. Его планируют выделить завтра. Об этом сообщает AP News.

«В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов», – пишет издание.

Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.