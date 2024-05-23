Король Бахрейна получил от Путина особый Aurus

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России.
Помощник президента РФ подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками.
«Да, конечно. Могу сказать – в том числе, длинная версия автомобиля Aurus», – сказал Ушаков, говоря об обмене подарками.