Король Бахрейна получил от Путина особый Aurus

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Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Aurus, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России.

Помощник президента РФ подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками.

«Да, конечно. Могу сказать – в том числе, длинная версия автомобиля Aurus», – сказал Ушаков, говоря об обмене подарками.