В Азербайджане педагогов обязали соблюдать «нормы национальной морали» в соцсетях

В Азербайджане учителям запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.
Это отражено в недавно утвержденных «Правилах этического поведения учителей», передает Report.
Согласно новым правилам, педагог должен соблюдать нормы национальной морали и общественного поведения в личной жизни, воздерживаться от действий, ведущих к нарушению прав общества и личности, бережно относиться к охране природы, истории и культурного наследия страны.