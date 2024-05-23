В Азербайджане педагогов обязали соблюдать «нормы национальной морали» в соцсетях

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В Азербайджане учителям запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.

Это отражено в недавно утвержденных «Правилах этического поведения учителей», передает Report.

Согласно новым правилам, педагог должен соблюдать нормы национальной морали и общественного поведения в личной жизни, воздерживаться от действий, ведущих к нарушению прав общества и личности, бережно относиться к охране природы, истории и культурного наследия страны.