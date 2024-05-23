Во Дворце шекинских ханов начнутся ремонтно-восстановительные работы

В Азербайджане начнутся ремонтно-восстановительные работы Дворца шекинских ханов. Об этом Trend сообщил главный архитектор Государственного агентства по туризму Азербайджана Низами Гасымзаде.
Он отметил, что на территории Шекинского национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» проводятся ремонтно-восстановительные работы крепости.
По его словам, ремонтно-восстановительные работы ведутся в трех зданиях внутри крепости.
«Это здания мастерской шебеке, историко-краеведческого музея и нежилое здание. Мы постараемся завершить работу до конца года. На следующих этапах после ремонтно-восстановительных работ этих зданий мы начнем восстановление Дворца шекинских ханов», – подчеркнул Гасымзаде.