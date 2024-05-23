Сын Кадырова получил новую должность

Старший сын главы Чечни и министр спорта региона Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба «Ахмат».
Об этом сообщил Магомед Даудов, который ранее занимал эту должность.
«Сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба «Ахмат», на котором я сложил с себя полномочия президента клуба, которые исполнял почти 13 лет. Предложил избрать президентом клуба Ахмата Кадырова, министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Совет директоров утвердил Ахмата Рамзановича президентом футбольного клуба «Ахмат», – написал Даудов.