СМИ: Португалия захотела признать Палестину

Португалия стремится признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу.
Об этом сообщает Lusa со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Португалии.
По его словам, португальская сторона в текущий момент ведет консультации с различными государствами, чтобы добиться консенсуса, а также привлечь больше стран к принятию решения.
Собеседник агентства подчеркнул, что признание государственности Палестины является «актуальным вопросом» для Португалии.