СМИ: Португалия захотела признать Палестину

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Португалия стремится признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу.

Об этом сообщает Lusa со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Португалии.

По его словам, португальская сторона в текущий момент ведет консультации с различными государствами, чтобы добиться консенсуса, а также привлечь больше стран к принятию решения.

Собеседник агентства подчеркнул, что признание государственности Палестины является «актуальным вопросом» для Португалии.