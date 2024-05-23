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Алиев и Рахмон подписали декларацию о стратегическом партнерстве (фото)

Алиев и Рахмон подписали декларацию о стратегическом партнерстве (фото)

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов.

«Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан» подписали Ильхам Алиев и  Эмомали Рахмон, передает Азертадж.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Кабир Шерали.

«Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов» подписали министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов и глава Службы исполнения при правительстве Таджикистана Барно Саидвализода.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды» подписали министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и председатель Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Баходур Шерализода.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности» и «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере цифровой торговли» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области технической защиты информации» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Таджикистана Мухриддин Сироджиддин.

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