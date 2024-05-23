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СМИ: Почти 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе из-за неисправности

СМИ: Почти 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе из-за неисправности

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) обнаружило серьезную неисправность электрооборудования в почти 300 самолетах Boeing 777, которая может привести к их взрыву в воздухе. Часть этих машин эксплуатируется американскими авиакомпаниями United Airlines и American Airlines, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на уведомление регулятора.

Согласно ранее не опубликованному письму, направленному ФАУ компании Boeing еще в марте, управление выявило риск возникновения электростатического разряда вблизи топливных баков в самолетах Boeing 777, что может привести к воспламенению внутри бака и последующему возгоранию и взрыву воздушного судна. По оценкам регулятора, устранение неисправности во всех 292 уязвимых самолетах этой серии обойдется компании в $698 тыс. без учета стоимости деталей. Как отмечает газета, Boeing должна была дать ответ на уведомление ФАУ до 9 мая, однако остается неясным, сделала ли корпорация это.

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