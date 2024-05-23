«Генералопад» в Москве

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В министерстве обороны России — громкие аресты. Появились новости о задержании генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Обвиняют генерала в махинациях, уже проведен обыск.

Сенсационные задержания начались ещё в конце апреля. 24 апреля по обвинению в коррупции был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов — по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. 14 мая — начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, и тоже по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Через неделю, 21 мая, суд арестовал по обвинению в коррупции бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в мошенничестве. Теперь к этому далеко не почетному списку добавился Вадим Шамарин.

Вполне возможно, что это еще не конец. Отставку начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова предрекали уже не раз, но на фоне столь громких арестов в военных верхах очередные такого рода «утечки» воспринимаются уже иначе. Как и «протокольный инцидент» во время визита Путина в Китай, когда Сергея Шойгу несколько минут не впускали на одну из важных встреч — может оказаться, что в Пекине осведомлены о будущих кадровых подвижках в Кремле куда лучше, чем это кажется многим.

Кадровых перестановок после отставки Сергея Шойгу и назначения на пост министра обороны Андрея Белоусова как бы следовало ожидать: новый министр должен формировать свою команду. Но в Минобороны и Генштабе РФ идет масштабная «чистка». Она затронула и персон вроде Тимура Иванова, которые пришли в Минобороны из гражданских структур власти, и кадровых военных вроде Попова и Шамарина.

Версия о запоздалой реакции на мятеж Евгения Пригожина или формирование в Минобороны некой «военной оппозиции» звучат интригующе, но слишком уж оторваны от реальности. Даже на фоне воспоминаний, что Иван Попов вроде бы критиковал деятельность Шойгу. Скорее коррупции и хищения в российской армии достигли той черты, когда игнорировать их уже не получалось. В результате Андрей Белоусов получил не только кресло министра, но и «добро» на зачистку структур Минобороны от наиболее отъявленных коррупционеров – и заодно от «команды Шойгу».

Наконец, волна арестов в министерстве обороны последовала в то время, когда российская армия под Харьковом вроде бы идет в наступление. Казалось бы, самое время для военных принимать поздравления, выслушивать похвалу и сверлить в мундирах дырки для орденов. И уж точно генералы могли бы рассчитывать на сакраментальное «ну ладно, к рукам прилипает, но они хотя бы свою работу делают». Однако, судя по всему, захват нескольких сел в «серой зоне» под Харьковом, который многие западные эксперты расценили как перелом в войне, Кремль не удовлетворил. Особенно на фоне все более глубоких и болезненных украинских воздушных ударов, причем не только по Крыму или Белгороду, но и Санкт-Петербургу и даже Башкортостану. И у Кремля есть причины быть недовольным ходом боевых действий, и вполне логично, что «спросили» за залеты украинских дронов с военных чинов. Пусть даже формально речь идет об обвинении в коррупции.

Другой вопрос, поможет может ли это РФ усилить натиск на фронте. Особенно на фоне новых пакетов военной помощи Украине, которые анонсируют в странах Запада.

Нурани, обозреватель