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Самир Шарифов: Рассматривается вопрос увеличения внешнего долга Азербайджана до $10 млрд.

Самир Шарифов: Рассматривается вопрос увеличения внешнего долга Азербайджана до $10 млрд.

Внешний государственный долг Азербайджана находится на довольно низком уровне.

Об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» сказал министр финансов Самир Шарифов, передает АПА.

«Однако наряду с низким уровнем внешнего долга приняты определенные решения. С точки зрения определенных задач, стоящих перед нашей страной, реализации проектов было признано целесообразным расширение сотрудничества с финансово-кредитными организациями и привлечение кредитов. В этой связи рассматривается вопрос увеличения внешнего государственного долга примерно до 10 млрд. долларов. У нас и в этом году будет довольно много выплат. Это позволяет нам осуществлять консервативные заимствования в иностранной валюте и реализовывать крупные инфраструктурные проекты в стране», – сказал министр.

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