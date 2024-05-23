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Военные эксперты Азербайджана и Сербии провели рабочую встречу

Военные эксперты Азербайджана и Сербии провели рабочую встречу

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2024 год, в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась рабочая встреча военных экспертов по инженерному обеспечению двух стран, посвященная гуманитарному разминированию.

Как сообщает Минобороны, на встрече начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов подробно проинформировал гостей о работе по разминированию территорий, освобожденных после победы в Отечественной войне, проводимой под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Было отмечено, что в целях организации службы на освобожденных от оккупации территориях со сложным рельефом на высшем уровне надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются в плановом порядке во взаимодействии с другими государственными структурами.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам имеющихся на вооружении двух стран техники и другого снабжения инженерных подразделений, необходимого для обезвреживания мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, а также по другим насущным вопросам.

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