«Не судите о нас по тому, что у нас есть». Что сказал Алиев в интервью Euronews? (видео) |
«Аталанта» выиграла Лигу Европы УЕФА (фото) |
Украинцы сбили российский самолет |
Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото) |
США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане |
СМИ: Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты |
Яшар Алиев рассказал в ООН о минной проблеме в Азербайджане |
ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости |
Рахмон почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Главное Мир

Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней»

Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней»

Нацсовет Украины по телерадиовещанию рекомендовал не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней».

Нацсовет готовит рекомендации для медиа и законодателей. В основном опубликованный документ касается того, как корректно рассказывать  про украинских военных и ветеранов.

По отношению к российским военным рекомендуется избегать обесценивающих выражений, таких как «чмони», «орки», «русня / галимая русня / клятая русня», «русня, которая не умеет воевать», «да они дебилы» и прочих, говорится в рекомендациях.

Авторы рекомендаций подчеркивают, что использование подобной лексики противоречит основополагающим принципам журналистской объективности, неэтично и может привести к дальнейшему обострению военных действий. Агрессивная риторика, как они поясняют, «подрывает доверие к медиа как к надежному источнику информации» и «может быть интерпретирована другими сторонами как прямое подстрекательство к эскалации конфликта».

Теги:
Из этой рубрики
Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней»
Мир

Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней»

2024/05/23, 11:10
Блинкен заявил, что США невыгодно признавать Россию спонсором терроризма
Мир

Блинкен заявил, что США невыгодно признавать Россию спонсором терроризма

2024/05/23, 10:20
Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне беспорядков
Мир

Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне беспорядков

2024/05/23, 09:00
Китай обложил санкциями компании и топ-менеджеров США
Мир

Китай обложил санкциями компании и топ-менеджеров США

2024/05/23, 00:32
Число жертв в Газе достигло 35709
Мир

Число жертв в Газе достигло 35709

2024/05/23, 00:13
29 мая станет известна судьба Сержа Саргсяна
Мир

29 мая станет известна судьба Сержа Саргсяна

2024/05/22, 23:48
США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане
Мир

США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане

2024/05/22, 23:35
Блинкен оставляет за Украиной право решать, бить ли по территории России
Мир

Блинкен оставляет за Украиной право решать, бить ли по территории России

2024/05/22, 23:05
К приезду Макрона в Новой Каледонии возвели новые баррикады
Мир

К приезду Макрона в Новой Каледонии возвели новые баррикады

2024/05/22, 22:44