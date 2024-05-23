Украинским СМИ рекомендовали не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней»

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Нацсовет Украины по телерадиовещанию рекомендовал не называть российских военных «чмонями», «орками» и «русней».

Нацсовет готовит рекомендации для медиа и законодателей. В основном опубликованный документ касается того, как корректно рассказывать про украинских военных и ветеранов.

По отношению к российским военным рекомендуется избегать обесценивающих выражений, таких как «чмони», «орки», «русня / галимая русня / клятая русня», «русня, которая не умеет воевать», «да они дебилы» и прочих, говорится в рекомендациях.

Авторы рекомендаций подчеркивают, что использование подобной лексики противоречит основополагающим принципам журналистской объективности, неэтично и может привести к дальнейшему обострению военных действий. Агрессивная риторика, как они поясняют, «подрывает доверие к медиа как к надежному источнику информации» и «может быть интерпретирована другими сторонами как прямое подстрекательство к эскалации конфликта».