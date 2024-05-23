Задержан заместитель Герасимова

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Задержан генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержан Вадим Шамарин», — передает слова источника «Коммерсант».

Он добавил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала был проведен обыск. По результатам обыска, Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.