Блинкен заявил, что США невыгодно признавать Россию спонсором терроризма

117 Просмотров

США невыгодно вносить Россию в свой список стран — спонсоров терроризма.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, передает ТАСС.

Он отметил, что агрессия и терроризм — это две разные вещи, и Россия не подходит под такое определение.

Блинкен подчеркнул, что признание РФ спонсором терроризма грозит подрывом «некоторого многостороннего сотрудничества» и координации действий, которые были по санкциям в отношении РФ.

«Это было бы [к тому же] чрезвычайно трудно обратить вспять, если мы когда-нибудь дойдем до мирных переговоров. А это вам надо было бы ввести в игру, чтобы пересечь финишную прямую», — сказал госсекретарь.

Кроме того, это могло бы помешать «очень активным усилиям» США, направленным на обеспечение оплаты РФ ущерба Украине, включая использование ее активов, которые могут оказаться заблокированными в ходе судебного разбирательства в случае признания страной — спонсором терроризма, заявил он и добавил, что есть еще «ряд практических причин», по которым Вашингтон не идет на это.