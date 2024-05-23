Затулин: «Пашинян — лжец и негодяй»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переложить всю ответственность на Россию за проигрыш войны с Азербайджаном в Карабахе.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил армянский лоббист, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Так он прокомментировал обвинения Пашиняна в адрес двух стран – членов ОДКБ в оказании помощи Баку в 2020 году.

«Моя позиция давно известна. Пашинян — лжец и негодяй, который пытается направить гнев армянского народа на Россию, провалив и проиграв все то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет», — сказал Затулин.

Парламентарий также пояснил, о каких именно двух странах Организации Договора о коллективной безопасности говорил Пашинян.

«Можно считать [Россию и Беларусь]. И, по-моему, для этого не надо догадываться», — констатировал Затулин.