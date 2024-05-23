Кобахидзе: Грузия не должна «украинизироваться», так как это приведет к катастрофе

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Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут «майдан», мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий», — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер раскритиковал решение Венецианской комиссии, которая посоветовала Тбилиси отозвать законопроект об иностранных агентах. Кобахидзе отметил, что Грузия не должна «украинизироваться», так как это приведет к катастрофическим последствиям для государства.