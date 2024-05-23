Блинкен заявил об изучении США «серии запросов» Армении

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Соединенные Штаты рассматривают «серию запросов» Армении, определяя, какие шаги Вашингтон может сделать в целях укрепления поддержки Еревана.

С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем серию запросов со стороны Армении, чтобы определить, что еще можем сделать для укрепления нашей поддержки Армении и сотрудничества с нею», – сказал шеф американской дипломатии на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом Блинкен напомнил, что в начале апреля в Брюсселе состоялась его совместная встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эти консультации, по версии главы внешнеполитического ведомства, были проведены именно для того, чтобы выяснить, что еще США и ЕС «могут сделать, чтобы поддержать Армению». «И мы будем двигаться вперед в ряде различных областей», – пообещал Блинкен.

Госсекретарь также выразил надежду на подписание Азербайджаном и Арменией мирного договора.