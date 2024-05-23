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Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне беспорядков

Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне беспорядков

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на тихоокеанские острова Новая Каледония после того, как там произошли погромы, сообщает ABC News.

По данным France Info, главу государства сопровождают министр обороны Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр заморских территорий Мари Гевену.

Визит Макрона на острова продлится всего один день.

Президент должен встретиться с местными выборными должностными лицами и «представителями гражданского общества Новой Каледонии», пишет France Info. Телеканал отмечает, что поездка была необходима для восстановления диалога между сторонами.

Как ранее заявил Дарманен, по итогам визита президент должен объявить о создании на островах «миссии», порученной «административным, а не политическим людям».

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