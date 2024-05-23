Бербок набросилась на Путина с обвинениями

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев обвинила президента России Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации в Украине. Ее слова приводит ZDF.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок.

Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России свидетельствуют о нежелании достичь мира.