«Аталанта» выиграла Лигу Европы УЕФА (фото) |
Украинцы сбили российский самолет |
Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото) |
США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане |
СМИ: Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты |
Яшар Алиев рассказал в ООН о минной проблеме в Азербайджане |
ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости |
Рахмон почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Начался визит Рахмона в Азербайджан (фото) |
Главное Политика

Бербок набросилась на Путина с обвинениями

Бербок набросилась на Путина с обвинениями

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев обвинила президента России Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации в Украине. Ее слова приводит ZDF.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок.

Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России свидетельствуют о нежелании достичь мира.

Теги:
Из этой рубрики
Бербок набросилась на Путина с обвинениями
Политика

Бербок набросилась на Путина с обвинениями

2024/05/23, 00:45
Яшар Алиев призвал Ереван покончить с ложными заявлениями
Политика

Яшар Алиев призвал Ереван покончить с ложными заявлениями

2024/05/22, 23:59
Нетаньяху жестко высказался о признании Палестины
Политика

Нетаньяху жестко высказался о признании Палестины

2024/05/22, 23:00
Яшар Алиев: Генсек ООН приветствует прогресс между Баку и Ереваном
Политика

Яшар Алиев: Генсек ООН приветствует прогресс между Баку и Ереваном

2024/05/22, 22:21
Эрдоган ждет от мирового сообщества дальнейших шагов по признанию Палестины
Политика

Эрдоган ждет от мирового сообщества дальнейших шагов по признанию Палестины

2024/05/22, 22:18
Серж Саргсян поддержал смену власти в Армении
Политика

Серж Саргсян поддержал смену власти в Армении

2024/05/22, 21:35
"Подкрепляйте речи действиями". В Германии "наехали" на Францию
Политика

«Подкрепляйте речи действиями». В Германии «наехали» на Францию

2024/05/22, 20:55
ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости
Политика

ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости

2024/05/22, 20:34
Майк Джонсон поддержал удары ВСУ по территории России американским оружием (видео)
Политика

Майк Джонсон поддержал удары ВСУ по территории России американским оружием (видео)

2024/05/22, 20:15