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Главное Мир

Китай обложил санкциями компании и топ-менеджеров США

Китай обложил санкциями компании и топ-менеджеров США

Китайские власти ввели санкции в отношении 12 компаний и десяти топ-менеджеров из США за продажу оружия Тайваню и в ответ на рестрикции против китайских предприятий за сотрудничество с Россией, сообщило министерство иностранных дел Китая.

Согласно релизу министерства, речь идет, в частности, о таких компаниях из военно-промышленной сферы, как Lockheed Martin, Javelin Joint Venture, подразделения General Dynamics, Intercoastal Electronics, System Studies and Simulation, а также Iron Mountain Solutions, Applied Technology Group и Arcient.

У этих компаний заморозят недвижимость и их прочие активы на территории Китая.

В МИД КНР пояснили, что ограничения вводят из-за того, что США долго игнорировали позицию Китая по Украине, «без разбора вводили незаконные односторонние санкции против китайских предприятий на основе так называемых факторов, связанных с Россией», одновременно продолжая продавать «оружие китайскому региону Тайвань».

Кроме того, права на въезд в КНР лишаются президент и вице-президенты Northrop Grumman Corporation Кейти Уорден, Мэтью Бромберг, Бенджамин Дэвис, Томас Джонс, Стивен О’Брайен и Рошана Редера, а также вице-президенты General Dynamics Фират Гезен, Джейсон Эйкен, Эми Гиллиланд и Кристофер Брейди.

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