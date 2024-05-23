Число жертв в Газе достигло 35709

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Число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся с 7 октября 2023 года израильских атак в блокированном секторе Газа, увеличилось до 35709. Об этом говорится в сообщении палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.

За минувшие сутки израильская армия совершила шесть массовых убийств, жертвами которых стали 62 палестинца. Кроме того, еще 138 человек получили ранения, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число погибших в ходе продолжающихся с 7 октября атак Израиля возросло до 35709, а раненых – до 79990, – отметили в Минздраве Газы.