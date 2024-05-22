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Яшар Алиев призвал Ереван покончить с ложными заявлениями

Яшар Алиев призвал Ереван покончить с ложными заявлениями

Армения должна прекратить тиражировать свои ложные заявления, которые контрпродуктивны для процесса нормализации отношений с Азербайджаном.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе открытых дебатов в штаб-квартире ООН.

«Что касается заявления, сделанного представителем Армении на этих открытых дебатах, то для дальнейшего прогресса в достижении прочного мира и стабильности в регионе крайне важно, чтобы Армения строго соблюдала свои международные обязательства и прекратила тиражировать свои ложные заявления, которые контрпродуктивны для процесса нормализации», – приводит «Тренд» его слова.

Яшар Алиев отметил, что Азербайджан предпринял конкретные шаги для расследования и судебного преследования массовых преступлений, совершенных против его гражданских лиц и других лиц, пользующихся защитой, во время конфликта, в полном соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами.

«Однако большинство преступников, находящихся в безопасности в Армении, включая тех, кто несет ответственность за геноцид гражданского населения в городе Ходжалы в феврале 1992 года, продолжают оставаться безнаказанными. Отрицание и игнорирование этих преступлений представляет собой явное неуважение к международному праву и справедливости», – добавил постпред.

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