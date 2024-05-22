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Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото)

Эрдоган вручил Сарвару Баширли высокую награду (фото)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 мая, объявил о присуждении «Награды за верность» (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли, чья фотография на потрепанном старом автомобиле с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений в Турции была широко растиражирована в СМИ. Об этом сообщает «Азертадж».

Житель Азербайджана в феврале 2023 года в числе первых начал сбор помощи для жителей зоны бедствия в братской стране, а затем и лично принял участие в спасательной операции в турецком Адыямане.

Выступая на церемонии награждения в Президентском комплексе в Анкаре, турецкий лидер заявил, что мир держится на добрых людях, верных своей стране и обществу, стремящихся к помощи всем, кто в этом нуждается.

Сарвар Баширли стал одним из двух иностранцев, удостоенных в нынешнем году «Награды за верность» Турции. Второй – житель сектора Газа Халид Набьян.

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