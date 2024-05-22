29 мая станет известна судьба Сержа Саргсяна

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В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна 29 мая в 14:00 будет оглашен приговор по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других.

Отметим, что сегодня в суде были заслушаны последние выступления обвиняемых по делу.

Прокурор в своей обвинительной речи ходатайствовал об освобождении третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Барсега Бегларяна и других лиц от уголовной ответственности на основании истечения срока давности.

Согласно обвинительному заключению, при организации Сержа Саргсяна и подстрекательстве Барсега Бегларяна, при содействии Самвела Галстяна и Геворга Арутюняна, Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства РА потратил крупную сумму в размере 489.160.310 драмов, выделенную на дизтопливо в рамках программ государственной поддержки.