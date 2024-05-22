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США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане

США поддерживали похищения, пытки и убийства в Афганистане

Соединенные Штаты поддерживали в Афганистане местного военного, который на протяжении многих лет занимался в стране пытками и внесудебными казнями, его жертвами стали сотни афганцев. Об этом свидетельствует расследование газеты The New York Times, в ходе которого журналисты изучили тысячи дел.

Абдул Разик руководил важнейшим районом боевых действий в провинции Кандагар, «когда США имели на земле больше войск, чем в любой другой период войны» в Афганистане. Благодаря поддержке США он дослужился до звания генерал-лейтенанта. Издание отмечает, что американские генералы регулярно «совершали паломничества к нему, восхваляя его мужество, его свирепые боевые действия и преданность, которой он добивался от своих людей, обученных, вооруженных и оплачиваемых США и их союзниками».

Высокопоставленные американские военные «прославляли его как великого друга и патриота». Однако у мирных афганцев Абдул Разик получил прозвище Американский монстр.

The New York Times отмечает, что его боевая доблесть была основана на многолетних пытках, казнях и самой крупной кампании насильственных исчезновений за 20 лет присутствия США в Афганистане. Газета подчеркивает, что все это помогает объяснить, почему Соединенные Штаты проиграли войну.

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