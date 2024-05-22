На форуме в Вашингтоне отметили важность поддержки Среднего коридора

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Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только укрепит политические и экономические отношения внутри региона, но также будет способствовать достижению региональных целей по связности

Об этом сказал президент Каспийского политического центра (Caspian Policy Center – CPC) Афган Нифти в ходе VIII Транскаспийского форума в Вашингтоне.

Он отметил, что события, наблюдаемые в Каспийском регионе за последние 12 месяцев, были примечательными.

К ним относятся прогресс в развитии Среднего коридора, продолжающиеся шаги по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, повышенный уровень участия и инвестиций со стороны широкого круга глобальных доноров, непреходящие последствия войны в Украине, проблемы, вызванные климатическими кризисами, вопросы, касающиеся безопасности Черного моря, продолжающийся энергетический переход и растущая значимость важнейших полезных ископаемых, добавил Нифти, слова которого приводит «Тренд».

Президент CPC подчеркнул, что торговые пути, проходящие через территорию России подвергаются санкциям, а морская торговля ограничена военными действиями на Ближнем Востоке.

«Необходимость диверсификации торговых маршрутов очевидна. Это придает новый импульс развитию региональных транспортных связей в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Дальнейшая поддержка таких проектов, как Средний коридор, не только позволит укрепить политические и экономические отношения внутри региона, но также будет способствовать достижению региональных целей по связности, энергетической диверсификации и долгосрочному развитию», — сказал он.