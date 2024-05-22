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Азербайджан может воспользоваться опытом ЕС по консолидации земель

Азербайджан может воспользоваться опытом ЕС по консолидации земель

Азербайджан рассмотрит возможности сотрудничества с Латвией для изучения опыта Европейского Союза (ЕС) по консолидации земель.

Об этом заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства Латвии Райвис Кронберг.

По его словам, которые приводит «Репорт», в начале мая Азербайджан посетила латвийская делегация, которая провела встречи в Министерстве сельского хозяйства.

Кронберг отметил, что сотрудничество будет охватывать ряд направлений, в частности планируются обмен информацией в сфере производства, сертификации и реализации экологически чистой сельскохозяйственной продукции, консультативные визиты экспертов, обучающие программы или образовательные визиты для сотрудников профильных государственных органов, семинары, конференции, вебинары и другие онлайн-сессии.

Отметим, что в январе-марте текущего года товарооборот между Азербайджаном и Латвией составил 6 млн 427,3 тыс. долларов США. 4 млн 359,85 тыс. долларов США из них обеспечено за счет импорта, а 2 млн 67,45 тыс. долларов США – экспорта.

В 2023 году товарооборот между странами составил 65 млн долларов США.

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