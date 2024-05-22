Серж Саргсян поддержал смену власти в Армении

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Делать предположения – дело неблагодарное, но я думаю, что движение «Тавуш во имя Родины» получило широкий размах, при грамотном использовании всех возможностей оно добьется успеха.

Об этом заявил в беседе с журналистами 22 мая третий президент Армении Серж Саргсян после заседания суда по так называемому «дизельному делу». Его слова приводит «Панорама».

Он отметил, что, по его мнению, власти не критикуют, а главным образом клевещут на любого человека с оппозиционными взглядами, на любого человека, обеспокоенного будущим Армении, на любого человека, который против разделения общества на части и т.д..

В ответ на вопрос, считает ли он тоже, что кандидатом на пост премьер-министра должен быть возглавляющий движение «Тавуш во имя Родины» предстоятель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Србазан, Серж Саргсян отметил:

«Не хочу высказывать мнения по этому вопросу, мы выразили свое мнение в заявлении исполнительного органа Республиканской партии Армении, нашу позицию многократно озвучивали и наши однопартийцы. И мы поддержим кандидатуру на пост премьер-министра, которую предложит архиепископ Баграт Србазан».

Третий президент РА заявил, что они полностью поддерживают это движение.

Что касается того, появится ли он на трибуне рядом с архиепископом, Серж Саргсян указал: «Это вовсе не обязательно. У меня нет ни привычки, ни желания выходить на трибуны, но если будет необходимость в этом… Мы готовы на все, лишь бы это движение увенчалось успехом и произошла смена власти».

Комментируя заявление архиепископа Баграта Галстаняна о том, что он не исключает возможности встречи с экс-президентами Армении, третий президент Армении отметил: «Приглашения я не получал. Но у меня была возможность встретиться с ним. Но не сегодня, не вчера и не позавчера».

Коснувшись заявлений представителей действующих властей о том, что прежние власти таким образом хотят вернуться, Серж Саргсян сказал: «Боятся возвращения прежних властей – пусть крестятся, отрабатывают свои страхи, пьют холодную воду, пусть делают что хотят, но у нас нет никакого желания возвращаться.

Мы многократно заявляли, что у нас нет никаких ожиданий, нам нужна не власть, мы поддерживаем идею смены власти. Сколько раз нужно повторять, чтобы люди могли это понять?»