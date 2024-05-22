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ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости

ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости

Председатель Палаты депутатов Люксембурга Клод Визлер, выступив 22 мая на заседании парламента Армении с предвзятым заявлением, «с тяжелым сердцем» «проникся состраданием» к армянам, добровольно покинувшим Карабах, и призвал Азербайджан предоставить список неких «пропавших без вести» лиц. Община Западного Азербайджана отвергает заявление Визлера, пытающегося обвинить Азербайджан в «этнической чистке» и «требующего освободить» лиц, причастных к военным преступлениям, преступлениям против человечности и терроризму.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что на самом деле политику этнической чистки осуществила Армения. Эта страна, удерживавшая на протяжении тридцати лет азербайджанские земли под оккупацией, в 1987–1991 годах насильственным образом изгнала из родных очагов более 300 тысяч азербайджанцев. Судьба свыше 4 тысяч азербайджанцев, без вести пропавших во время Первой Карабахской войны, все еще остается неизвестной.

«Все это свидетельствует о том, что Визлер проявляет предвзятое отношение к Азербайджану и дискриминационный подход. На фоне последних шагов, предпринятых в области нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе делимитации границ, подобные пагубные и неуместные вмешательства сторонних государств недопустимы.

Община призывает Клода Визлера занять справедливую позицию и отреагировать на вопрос, связанный с возвращением более 300 тысяч западных азербайджанцев в родные края», – подчеркивается в заявлении.

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