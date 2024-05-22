Яшар Алиев рассказал в СБ ООН о минной проблеме в Азербайджане |
ОЗА обвинила главу Палаты депутатов Люксембурга в предвзятости |
Рахмон почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото) |
Начался визит Рахмона в Азербайджан (фото) |
Фидан: Мирный договор между Баку и Ереваном будет иметь позитивные последствия |
Пашинян вновь заявил о необходимости обновления конституции Армении |
Йетирмишли анонсировал открытие первой сейсмостанции в Шуше |
Азербайджанская делегация прибыла в Тегеран на церемонию прощания с Раиси (обновлено, видео) |
Швеция усилила оборону острова Готланд из-за «возможного захвата острова Россией» |
Главное Мир

Франция – самая опасная в Европе страна

Франция - самая опасная в Европе страна

Франция стала самой опасной страной Европы. По данным центра «Институт Правосудия», индекс преступности в этой стране – более 55%.

Руководитель французского мозгового центра «Институт правосудия» Пьер-Мари Сев назвал самую опасную страну в Европе.

Исследователь, ссылаясь на статистические данные, заявил, что во Франции выявлен самый высокий индекс преступности на континенте – 55,3%.

По его словам, этот показатель демонстрирует уровень безопасности страны, а также то, как граждане воспринимают безопасность дома.

Теги:
Из этой рубрики
К приезду Макрона в Новой Каледонии возвели новые баррикады
Мир

К приезду Макрона в Новой Каледонии возвели новые баррикады

2024/05/22, 22:44
Эрдоган: Миру грозят новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе
Мир

Эрдоган: Миру грозят новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе

2024/05/22, 21:49
Протесты транспортников парализовали движение в Ереване
Мир

Протесты транспортников парализовали движение в Ереване

2024/05/22, 20:41
Карл III разрешил Сунаку распустить парламент и провести досрочные выборы (видео)
Мир

Карл III разрешил Сунаку распустить парламент и провести досрочные выборы (видео)

2024/05/22, 20:36
Франция - самая опасная в Европе страна
Мир

Франция – самая опасная в Европе страна

2024/05/22, 20:30
Хаменеи утешает внуков Раиси (видео)
Мир

Хаменеи утешает внуков Раиси (видео)

2024/05/22, 18:58
Врачи обнародовали информацию о состоянии здоровья Фицо
Мир

Врачи обнародовали информацию о состоянии здоровья Фицо

2024/05/22, 18:33
Пашинян вновь заявил о необходимости обновления конституции Армении
Мир

Пашинян вновь заявил о необходимости обновления конституции Армении

2024/05/22, 18:30
Пашинян: Армянская церковь может являться «агентом влияния»
Мир

Пашинян: Армянская церковь может являться «агентом влияния»

2024/05/22, 18:16