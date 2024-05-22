Франция – самая опасная в Европе страна

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Франция стала самой опасной страной Европы. По данным центра «Институт Правосудия», индекс преступности в этой стране – более 55%.

Руководитель французского мозгового центра «Институт правосудия» Пьер-Мари Сев назвал самую опасную страну в Европе.

Исследователь, ссылаясь на статистические данные, заявил, что во Франции выявлен самый высокий индекс преступности на континенте – 55,3%.

По его словам, этот показатель демонстрирует уровень безопасности страны, а также то, как граждане воспринимают безопасность дома.