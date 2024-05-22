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Главное Политика

Грузия рискует лишиться статуса кандидата в члены ЕС

Грузия рискует лишиться статуса кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, если в стране не будет отозван недавно принятый закон об иноагентах. Об этом у высокопоставленного европейского чиновника узнало издание Foreign Policy.

«Наиболее вероятный сценарий развития событий будет состоять в том, что в октябре, если закон не будет отозван, ЕК заявит правительству Грузии, что не подтвердит статус кандидата…, когда она опубликует свой ежегодный доклад о странах, вовлечённых в процесс присоединения (к ЕС)», — говорится в сообщении издания.

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