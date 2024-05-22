Убийца семилетнего ребенка не смог добиться смягчения приговора

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Рассмотрена апелляционная жалоба Мехмана Халилова, признанного виновным в убийстве с особой жестокостью семилетнего Фарида Бакарова в Сумгайыте.

На заседании в Сумгайытском апелляционном суде адвокат Халилов попросил смягчить наказание своему подзащитному, сообщает Qafqazinfo.

Сам Халилов утверждал, что не убивал несовершеннолетнего умышленно. Заявив, что сожалеет о случившемся, он признал себя виновным по статье 124 (убийство по неосторожности) УК.

Согласно следствию, Халилов был в близких отношениях с матерью убитого мальчика, и возмущенный ее поведением, умышленно нанес ребенку увечья, приведшие к его кончине.

Суд не счел целесообразным изменить приговор, ранее вынесенный Сумгаитским судом по тяжким преступлениям. Согласно ему, Халилов приговорен к 19 годам лишения свободы.