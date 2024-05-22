Пашинян – о том, как правительство Армении решалось на делимитацию с Азербайджаном

262 Просмотров

Лидер Армении Никол Пашинян рассказал о том, как правительство страны решалось на делимитацию с Азербайджаном.

По его словам, в правительстве прошли десятки обсуждений в формате Совбеза и в других форматах.

«По сути, эти наши решения и подходы прошли юридическую экспертизу, чтобы выяснить насколько наши решения обоснованы с юридической точки зрения. И у меня нет никаких сомнений в том, что эти решения юридически обоснованы, поскольку их законность зафиксирована нашими соответствующими государственными институтами, и здесь просто не может быть никаких сомнений», – отметил он.

Согласно заявлению Пашиняна, сегодня процессом делимитации удалось на 60% решить проблему становления армянской государственности.