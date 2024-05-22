Асадов и Байрамов на церемонии почтения памяти Раиси (фото)

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По поручению президента Азербайджана делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым 22 мая приняла участие в официальной церемонии почтения памяти, проведенной в Тегеране в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц при крушении вертолета.

Согласно информации Кабинета Министров, премьер-министр Али Асадов, встретившись с первым вице-президентом Исламской Республики Иран, исполняющим обязанности президента Мохаммадом Мохбером, выразил ему глубокое соболезнование от имени президента, правительства и народа Азербайджана.

Было отмечено, что видный государственный деятель, выдающийся политик Сейед Ибрахим Раиси посвятил всю жизнь самоотверженному и преданному служению своей стране.

Отметим, что в делегацию Азербайджана входят министр иностранных дел Джейхун Байрамов, а также члены рабочей группы по азербайджано-иранским межпарламентским связям Азиз Алекберов, Джаваншир Пашазаде, Джаби Гулиев и другие официальные лица.