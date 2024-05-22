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Главное Общество

Генпрокуратура предупредила желающих провести пластическую операцию

Генпрокуратура предупредила желающих провести пластическую операцию

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с требованиями к пластической хирургии и другим эстетическим процедурам.

Согласно информации пресс-службе структуры, хирургическая операция и или другие эстетические процедуры должны проводиться на основании назначения врача.

Должно быть проведено обследование на предмет влияния процедуры на жизнь и здоровье этого лица, и врач, который будет проводить процедуру, должен потребовать от пациента пройти обследование.

Лицо, проводящее эстетическую процедуру, должен иметь соответствующее медицинское образование, а также специализироваться в этой области. Использование имени врача или косметолога без высшего медицинского образования не допускается.

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