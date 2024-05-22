В Армении сына певца обвинили в попытке захвата власти

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Следственный комитет Армении обвиняет сына певца Спитакци Айко Грачья Гевондяна в попытке захвата власти.

Об этом сообщает Sputnik-Армения.

В Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного порядка и общественной безопасности СК Армении было инициировано уголовное производство.

По данным следствия, Гевондян, близкий к одному из представителей оппозиционного политического блока, будучи не согласным с внутренней и внешней политикой руководителя страны, вместе с группой лиц, личность которых пока не известна, планировал захватить здания правительства, парламента, полиции.

Как утверждает СК Армении, рассматривался вариант осуществления этих действий во время митинга 26 мая.

Однако по независящим от него обстоятельствам Гевондян не смог осуществить задуманное, так как его план был раскрыт МВД.