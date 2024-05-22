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Переименована Высшая военная школа Внутренних войск МВД Азербайджана

Переименована Высшая военная школа Внутренних войск МВД Азербайджана

Высшая военная школа Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана переименована в Военный институт Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана.

В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и внесении изменений в указ президента Азербайджана от 9 июля 2012 года № 680 об утверждении «Устава Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно указу, Кабинет министров и министерство внутренних дел должны решить вопросы, вытекающие из этого указа.

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