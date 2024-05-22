В Грузии отреагировали на угрозу о приостановке безвизового режима с ЕС из-за закона об иноагентах

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Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемой идею о возможном приостановлении безвизового режима с ЕС из-за принятия республикой закона об иноагентах.

Газета Financial Times ранее сообщила, что несколько стран Евросоюза настаивает на принятии ограничительных мер в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима для ее граждан в ЕС, в ответ на принятие парламентом страны закона «О прозрачности иностранного влияния».

«Указанная риторика категорически неприемлема. Почему должны приостановить нашей стране действие безвизового режима? Потому что в Грузии парламент, избранный абсолютным большинством страны, принимает необходимые и важные законы для страны? Те заявления, которые мы слышим от Запада, наших партнеров, категорически неприемлемы», – сказал Каладзе журналистам.

Он подчеркнул, что Грузия готова к дружбе, сотрудничеству и партнерству, к здоровым отношениям. По его словам, республика своими действенными шагами уже доказала, что является надежным партнером.