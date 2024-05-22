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Генсек ОПЕК заявил, что отношения с Азербайджаном переживают золотую эру

Генсек ОПЕК заявил, что отношения с Азербайджаном переживают золотую эру

ОПЕК полностью поддерживает Азербайджан и приветствует проведение в Баку COP29 в ноябре.

Об этом говорится в сообщении секретариата ОПЕК по итогам сегодняшней встречи генерального секретаря нефтяного картеля Хайcама аль-Гайса с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в Вене.

«Сегодня под председательством Хайcама аль-Гайса и Мухтара Бабаева в штаб-квартире ОПЕК в Вене состоялся диалог высокого уровня в рамках подготовки к COP29. Генеральный секретарь ОПЕК подчеркнул, что отношения между организацией стран-экспортеров нефти и Азербайджаном переживают «золотую эру», и отметил, что прочность этих связей очевидна благодаря продолжающемуся сотрудничеству в рамках Декларации о сотрудничестве и Хартии сотрудничества [ОПЕК+]», – говорится в сообщении.

Генсек ОПЕК также высоко оценил принятие Азербайджаном инклюзивного подхода к COP29, который гарантирует, что все мнения, в том числе позиция игроков нефтяной промышленности будут услышаны, отметив, что «этот конструктивный подход гармонирует с точкой зрения ОПЕК и ее стран-членов».

Он также выразил полную поддержку со стороны ОПЕК Азербайджану и COP29 в предстоящие месяцы и пожелал успехов.

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